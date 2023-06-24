السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
72 ألف راكب في الساعة.. قطار المشاعر يكمل استعداداته لنقل مليوني حاج
عاجل.. كان بائعا للنقانق.. ماذا تعرف عن “طباخ بوتين” الذي أعلن التمرد؟
عاجل .. بوتين: نواجه خيانة داخلية وردنا سيكون قاسيا على تمرد فاغنر
وتحذير من الباعة الجائلين.. 6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة في جدة
خطة استمرت 3 سنوات.. الوصول لحجر الياقوت و17 إشارة إلى الألماس بالمملكة
فيديو جديد لاقتحام قوات فاغنر مقر وزارة الدفاع الروسية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. كان بائعا للنقانق.. ماذا تعرف عن “طباخ بوتين” الذي أعلن التمرد؟

عاجل.. كان بائعا للنقانق.. ماذا تعرف عن “طباخ بوتين” الذي أعلن التمرد؟

عاجل.. كان بائعا للنقانق.. ماذا تعرف عن “طباخ بوتين” الذي أعلن التمرد؟
١١:٢٤:٢٧ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

فاجأ قائد مجموعة فاغنر الروسية “يفغيني بريغوجين”، البالغ من العمر 62 عاماً ، لية أمس الجيش الروسي بدعوة عناصره للقتال ضد القادة، ما اعتبر في موسكو تمرداً غير مقبول.

قائد مجموعة فاغنر:

وأكد بريغوجين أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.

طباخ بوتين المثير للجدل:

-ولد في لينينغراد، سانت بطرسبورغ الآن، عام 1961، بعد تسع سنوات من ولادة بوتين.

– توفي والده وهو صغير، حيث انضم إلى حشد من المجرمين الصغار.

– أكدت وثائق قضائية من عام 1981، بحسب الغارديان، أنه في مارس 1980، وحين كان بريغوجين يبلغ من العمر 18 عاما سطا على امرأة وسرقها مع رفاقها في أحد شوارع بطرسبورغ.

– ارتكب لاحقا عمليات سطو أخرى على مدى عدة أشهر، ليحُكم عليه بالسجن 13 عامًا.

–  أطلق سراحه عام 1990، حيث كان الاتحاد السوفيتي ينهار، فعاد إلى سان بطرسبورغ، حيث كانت المدينة على شفا تحول هائل.

– بدأ الرجل في بيع النقانق، في مطبخ بشقة متواضعة تعود لعائلته.

صعوده في الجيش الروسي:

-برز اسمه أول مرة، في ذروة الغزو الروسي السري الأول لشرق أوكرانيا، في صيف 2014.

– اكتسب بريغوجين شهرة واسعة بين قادة الجيش وإن لم يكن محبوبا في معظم الأحيان.

– تقدم حينها بطلب غريب من وزارة الدفاع، ألا وهو منحه أرضاً يستخدمها لتدريب “متطوعين” لا تربطهم صلات رسمية بالجيش الروسي.

– وصفه رجل أعمال روسي يعرفه منذ التسعينات بأنه حيوي ونشيط وموهوب، لكنه عنيد أيضا ولا يتراجع أبداً حتى يحصل على ما يريد.

عديم الرحمة:

-من قاتل معه في أوكرانيا أو غيرها من البلدان، فيصفه بالوحشي وعديم الرحمة.

– يتحرك بدافع الإثارة والاعتقاد بأنه يحارب النخب الفاسدة نيابة عن الناس العاديين، مع الرغبة أيضا في سحق منافسيه.

اقرأ أيضا:

عاجل .. بوتين: نواجه خيانة داخلية وردنا سيكون قاسيا على تمرد فاغنر

الكلمات الدلالية:
التمرد الدفاع الروسية بريغوجين بوتين روستوف طباخ بوتني قائد فاغنر

مواد ذات صلة

المزيد
قوة قطرية معززة بعتاد ثقيل في طريقها إلى مأرب

قوة قطرية معززة بعتاد ثقيل في طريقها إلى مأرب

١٢:٥٢ ص، الأثنين، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٥
مدير جامعة الجوف يرثي أبناءه الخمسة بقصيدة “يا راحلين”

مدير جامعة الجوف يرثي أبناءه الخمسة بقصيدة “يا راحلين”

٠٣:٠٢ م، الخميس، ١٥ مايو ٢٠١٤
هل تُوْقف فيزا المدرّس الخاص “الضمان” و”حساب المواطن”؟

هل تُوْقف فيزا المدرّس الخاص “الضمان” و”حساب المواطن”؟

٠٨:٠٢ ص، الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠٢٣
حالة الطلب تحت التدقيق بسبب الحساب البنكي رغم مرور شهر؟.. حساب المواطن يوضح

حالة الطلب تحت التدقيق بسبب الحساب البنكي رغم مرور شهر؟.. حساب المواطن يوضح

١٢:٥٣ م، السبت، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *