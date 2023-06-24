عاجل .. بوتين: نواجه خيانة داخلية وردنا سيكون قاسيا على تمرد فاغنر

تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رده على ما قامت به قوات فاغنر الروسية من تمرد، واقتحام لوزارة الدفاع الروسية : ” إن الرد سيكون قاسيا على التمرد المسلح”.

بوتين يتوعد فاغنر:

ونقلت وسائل إعلامشفي أنباء عاجلة عن الرئيس الروسي أن ما نواجهه اليوم هو خيانة داخلية.

وأوضح أن روسيا تخوض قتالا صعبا من أجل مستقبلها وهذا يتطلب ترك كل ما يضعفنا، مضيفا أن ما نشهده الآن هو طعنة في الظهر وعليهم تحمل العقاب.

وتابع بوتين قائلا: أعلنا نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات وسيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار في روستوف.

وأشار بوتين إلى أن المصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلد وسندافع عن بلدنا ومواطنينا.

وأشاف أيضا أننا اتخذنا إجراءات صارمة وقاصمة لإعادة الاستقرار في روستوف والوضع هناك ما زال صعبا.

قوات فاغنر:

وكانت وسائل إعلام قد نشرت مقطع فيديو يوثق اقتحام مجموعة فاغنر مقر وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف.

ويظهر الفيديو، الدبابات وهي تقف وسط الطرق الرئيسية في مدينة روستوف، إضافة إلى انتشار عسكري أمام مقر وزارة الدفاع.

أيضا أظهرت مجموعة فيديوهات أن قوات فاغنر العسكرية استولت على عدة مؤسسات حيوية منها مباني المكتب الرئيسي لوزارة الشؤون الداخلية في مدينة روستوف.

كما استولت فاغنر أيضا إدارة FSB ، وإدارة روستوف ، وأحد أقسام الشرطة وغيرها.

فيما علقت قنوات وصحف محلية روسية على ما يحدث بقولها إنه لا أحد في المدينة يفهم ما يحدث.

وفي تطور الأحداث كشفت عدة فيديوهات حصار الدبابات والجنود التابعين لقوات فاغنر لعدة أماكن حيوية تمت السيطرة عليها.

قائد قوات فاغنر:

وكان قائد مجموعة “فاغنر” دعا أمس الجمعة، إلى تمرّد مسلّح ضد الجيش الروسي بعدما اتّهمه بقصف معسكرات لقواته في الخطوط الخلفية بأوكرانيا، ممّا أسفر عن مقتل عدد “هائل” من عناصر فاغنر.

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