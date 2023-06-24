وتحذير من الباعة الجائلين.. 6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة في جدة

تواصل- فريق التحرير:

خلال موسم الحج لهذا العام 1444، اعتمدت أمانة محافظة جدة 6 مواقع مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة.

يأتي هذا تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

بيع الأنعام في جدة:

وأكدت الأمانة أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع عبر السيارات المتنقلة.

وأوضحت أنه روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.

مواقع بيع الأنعام في جدة:

وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق:

1-بلدية الجنوب بحي الأجاويد.

2- بلدية أم السلم مخطط البديل.

3- بلدية أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي جوار المسلخ الرئيسي.

4- بلدية بريمان شارع الحسن السهواجي.

5- بلدية طيبة شمال ممشى طيبة.

6- بلدية ذهبان جوار جسر ذهبان غربا.

وناشدت الأمانة المواطنين والمقيمين التعاون وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير النقاط المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم.

وشددت أنه سيجري تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ممارسي نشاط البيع بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وكانت أمانة جدة قد أتاحت خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة).

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