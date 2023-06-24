خطة استمرت 3 سنوات.. الوصول لحجر الياقوت و17 إشارة إلى الألماس بالمملكة

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يتواجد في المملكة الحجر الكريم الزفير الأزرق المخضر في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى تواجد الزفير النادر.

وأدت رحلات البحث الاستكشافية المبنية على مهنية علمية ومؤشرات ميدانية لاكتشاف أحجار كريمة وشبة كريمة بمناطق عدة.

واستغرقت رحلات البحث الاستكشافية خطة بحث استمرت لنحو ثلاث سنوات.

الأحجار الكريمة في المملكة:

صحيفة ” الرياض” ذكرت تفاصيل عن هذه الأحجار الكريمة، بحسب ما ذكره الباحث الجيولوجي والخبير في مناطق وتشكل الأحجار الكريمة بالمملكة حسن الناصري، والذي أكد أن المملكة من أكثر دول الشرق الأوسط ثراء بالمعادن والأحجار الكريمة.

وأوضح الناصري أن منطقة مكة المكرمة تتربع على قائمة أثرى مناطق الشرق الأوسط في هذا المجال، تليها منطقة المدينة المنورة.

وأكد أنه أجرى مسحا ميدانيا على أماكن عدة توصل من خلال دراسته الميدانية إلى وجود عروق بكميات اقتصادية يمكن استغلالها ضمن رؤية المملكة 2030 ضمن أطر نظامية وقانونية.

الأحجار الكريمة بمكة المكرمة:

وفي التفاصيل فقد ذكر أن تواجد تلك الأحجار يعود ذلك لوجود التنوع الجيولوجي الذي أعطى منطقة مكة المكرمة هذه الثروات الهائلة في تعدد الأحجار الكريمة.

ونوّه أن هناك العشرات من الأحجار الكريمة ذات قيمة مالية عالية في الدرع العربي الواقع بمنطقة مكة المكرمة ولا يسعنا ذكرها، ولكن هناك بعض الأنواع ذات جدوى اقتصادية وتؤثر في نمو اقتصاد الأحجار الكريمة بالمملكة.

وأشار الناصري إلى ما يسمى بحجر بجارنيت الماديني الأحمر وهو من ضمن الأحجار الشبه كريمة متوسط السعر.

وتتواجد عروق هذا النوع في جنوب مدينة الطائف وتتمدد إلى وادي ليه والملعب بني سعد ميسان بالحارث ثم تتجه إلى الجهة الغربية وتتركز عروق جارنيت في الجهة الشرقية من محافظة أضم.

حجر الزفير والألماس:

وتابع قائلا : “رصدنا بعض العينات الدقيقة لحجر الزفير وهو من أندر الأحجار على وجه الأرض ومازلنا مستميتين بالبحث للعثور على هذا الحجر واقترب وقته”.

كما استطاع الناصري أن يجمع أكثر من 17 إشارة لحجر الألماس أيضا كانت سيليكات حجر الزبرجد الخضراء اللامعة القوية.

وكان قد توقع في جمع العينات منذ 3 سنوات بوجود حجر الزفير والألماس، وتؤكد لنا البحوث الفردية التي ستستمر لنصل إلى أهدافنا في الحصول عليها.

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