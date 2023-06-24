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فيديو جديد لاقتحام قوات فاغنر مقر وزارة الدفاع الروسية

فيديو جديد لاقتحام قوات فاغنر مقر وزارة الدفاع الروسية

فيديو جديد لاقتحام قوات فاغنر مقر وزارة الدفاع الروسية
٠٩:٢٧:١٩ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق اقتحام مجموعة فاغنر مقر وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف.

قوات فاغنر:

ويظهر الفيديو، الدبابات وهي تقف وسط الطرق الرئيسية في مدينة روستوف، إضافة إلى انتشار عسكري أمام مقر وزارة الدفاع.

أيضا  أظهرت مجموعة فيديوهات أن قوات فاغنر العسكرية استولت على عدة مؤسسات حيوية منها مباني المكتب الرئيسي لوزارة الشؤون الداخلية في مدينة روستوف.

كما استولت فاغنر أيضا إدارة FSB ، وإدارة روستوف ، وأحد أقسام الشرطة وغيرها.

فيما علقت قنوات وصحف محلية روسية على ما يحدث بقولها إنه لا أحد في المدينة يفهم ما يحدث.

وفي تطور الأحداث كشفت عدة فيديوهات حصار الدبابات والجنود التابعين لقوات فاغنر لعدة أماكن حيوية تمت السيطرة عليها.

قائد قوات فاغنر:

وكان قائد مجموعة “فاغنر” دعا أمس الجمعة، إلى تمرّد مسلّح ضد الجيش الروسي بعدما اتّهمه بقصف معسكرات لقواته في الخطوط الخلفية بأوكرانيا، ممّا أسفر عن مقتل عدد “هائل” من عناصر فاغنر.

من جهته علق  المحلل السياسي سام يوسف قائلا : “لقد بدأ الفصل الأخير من هذه المأساة الروسية الصنع وبداية نهاية بوتين وأشك في أنها ستكون فصلاً طويلاً”.

وكتب على حسابه في تويتر : ” أن الجميع سيعرف في روسيا وخارجها بعد هذه الليلة أن الروس قد خسروا اليوم فعليا في أوكرانيا” .

ورأى أن الروح المعنوية للجيش الروسي التي كانت منخفضة بالفعل ستصل إلى الحضيض.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا اقتحام الدفاع الروسية راستوف قائد قوات فاغنر قوات فاغنر وزارة الدفاع

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