خدمة اليوم.. 5 خطوات لحجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم الخطوات اللازمة لحجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيدين من حجز موعد لتعبئة الجوالين للمساجد من الأماكن المخصصة بالمسجد النبوي، عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل إلى البوابة.

2 – انقر على خدمة “طلب حجز ماء زمزم”.

3 – عبئ بيانات التسجيل “رقم الطلب يوضع آلياً، عنوان المسجد، اسم المسؤول، رقم الجوال، اسم المندوب، رقم الجوال”.

4 – انقر على “إرسال الطلب”.

5 – يتم إرسال الطلب عند مراكز التعبئة القريبة من المسجد النبوي.

* المتطلبات:

– إبراز كرت الترخيص عند التعبئة، وإرسال خطاب الأوقاف والدعوة والإرشاد عبر البريد الإلكتروني التالي، وتجديده كل عام عبر البريد الإلكتروني الموجود بالأسفل عند انتهاء تاريخ الخطاب.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966125733777 – 00966125730123″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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