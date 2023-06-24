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قائد “فاجنر” ينقلب على الجيش الروسي وبيان عاجل من الكرملين
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قائد “فاجنر” ينقلب على الجيش الروسي وبيان عاجل من الكرملين

قائد “فاجنر” ينقلب على الجيش الروسي وبيان عاجل من الكرملين

قائد “فاجنر” ينقلب على الجيش الروسي وبيان عاجل من الكرملين
٠٣:٢٩:٤٦ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة الروسية الكرملن، أنها تتابع حالة التمرد التي قام بها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، على الجيش الروسي.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع على التطورات المتعلقة برئيس مجموعة فاجنر، وأنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

فيما اتشرت الآليات العسكرية التابعة للجيش الروسي لتأمين العاصمة موسكو والمناطق الحيوية، تحسبًا لأي رد فعل ومواجهة ما أسمته بالانقلاب.

اكما تمركزت لدبابات الروسية في شوارع موسكو بعد تهديدات قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين بالانتقام من الجيش الروسي

فاجنر تتمرد المسلح على النظام الروسي

وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن رفع دعوى قضائية ضد قائد مجموعة فاجنر بتهمة الدعوة إلى التمرد المسلح على النظام الروسي.

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وأوضح أن صريحات وسلوك قائد فاجنر طعنة في ظهر الجنود الروس، داعيًا مقاتلي مجموعة فاجنر لعدم ارتكاب أخطاء لا يمكن الرجوع عنها.

قائد فاجنر قد يواجه السجن عشرين عامًا

فيما أعلن مكتب المدعي العام الروسي، أنه فتح قضية جنائية على خلفية دعوة قائد فاجنر للتمرد، مؤكدًا أن قائد فاجنر قد يواجه السجن عشرين عامًا.

من ناحيته، صرح قائد مجموعة فاجنر الروسية أن قواته ستمارس مهامها للرد على قصف معسكراتها من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا.

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وأقر بمقتل 2000 من عناصره في أوكرانيا واتهم وزير الدفاع الروسي بإخفائها في مشرحة،

مبينًا أن وزير الدفاع الروسي شويجو قد سافر على الحدود مع أوكرانيا من أجل تنفيذ الضربات ضد قوات فاجنر في الأراضي الأوكرانية.

والشهر الجاري، رفض قائد “فاجنر” توقيع أية عقود مع وزارة الدفاع الروسية، وذلك في ظل استمرار الخلاف بينه وبين الجيش الروسي.

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أوكرانيا الكرملن انقلاب بالجيش الروسي انقلاب عسكري بوتين روسيا قائد قوات فاجنر قوات فاجنر مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين

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