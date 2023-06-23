المغربي الفائز بمسابقة “عطر الكلام”: لن أنسى استضافتي في برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج

تواصل – واس:

أعرب القارئ المغربي صلاح الدين متعبيد، عن سروره باختياره ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج لأداء فريضة الحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية.

القارئ المغربي: لفتات المملكة لفتة كريمة لا تُنسى

وأكد أنها لفتة كريمة لا تُنسى، تعطي وصفاً دقيقاً لما تقدمه المملكة من جهود عظيمة وجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأوضح أنه تشرف بالحضور إلى المملكة مرتين، أولهما عند مشاركته مع 50 مشاركاً حينما تأهل إلى نهائي مسابقة عطر الكلام.

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وأشار إلى أنه كان ضمن الفائزين العشرة الأوائل، وحقق المركز الخامس، وهذه هي الزيارة الثانية لأداء فريضة الحج بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وتحدث متعبيد – الذي يقيم في ألمانيا – عن المشقّة التي واجهها خلال رحلته، حيث قَدِم من ميونخ التي تبعد عن المدينة التي يسكن بها نحو 500 كيلو متر، إلا أن تلك المشقة تزول حين يكون الشخص ذاهباً لأداء ركنٍ من أركان الإسلام العظيمة.

القارئ المغربي يشكر خادم الحرمين الشريفين

ووجه القارئ المغربي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كرم الاستقبال والضيافة.

ودعا المولى عز وجل أن يلبسهما ثوب الصحة والعافية نظير ما يقومون به من خدمة لنشر الإسلام والعناية بالمسلمين.