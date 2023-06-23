المملكة تحقق إنجازًا عالميًا في الحد من وفيات حوادث الطرق

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية بنسبة 35% خلال الـ5 سنوات الماضية .

وأوضحت أن عدد الوفيات في عام 2016 بلغ 9311 ، وانخفض هذا الرقم إلى 6651 عام 2021 ، حيث يؤكد ذلك النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.

خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعمها المستمر، تضافرت الجهود من جميع الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية،

وذلك تحقيقاً للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50%.

برنامجه التوعوي ” السلامة أولاً ” بمنطقة الرياض

فيما اختتم المركز الوطني لسلامة الطرق اليوم برنامج “السلامة أولاً” بمنطقة الرياض بعد جولة ميدانية على كافة مناطق المملكة.

ويهدف البرنامج الذي استمر قرابة الستة أشهر إلى رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، بواسطة عدد من أجهزة المحاكاة التفاعلية.

اقرأ أيضًا:

أبرزها الهاتف الجوال”.. “المرور” يحذر من 5 مسببات لحوادث الطرق

إضافة إلى البرامج التوعوية الموجهة لكافة أفراد المجتمع للتقيّد بوسائل السلامة لتجنب الإصابات أثناء انقلاب المركبة، وجهاز آخر لمحاكاة الاصطدام، وآخر لتعليم القيادة.

كما خصص المركز خلال البرنامج ركناً تعريفياً بأهمية استخدام كراسي الأطفال في المركبات والتعريف بمواصفاتها وأنواعها،

وتوزيع دليلاً إرشادياً يتناول عمر وحجم ووزن الطفل المناسب لكل كرسي.

تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية

ويأتي البرنامج استكمالاً للعديد من البرامج والحملات والمبادرات التوعوية التي سبق ونفذها المركز الوطني لسلامة الطرق بهدف تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.

اقرأ أيضًا:

وزير النقل: انخفاض معدل الوفيات في حوادث الطرق بالمملكة خلال 2019 (فيديو)

والحفاظ على الأرواح، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.