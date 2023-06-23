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رابط التقديم.. جامعة جازان تطرح وظائف شاغرة على المرتبة السابعة والثامنة
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رابط التقديم.. جامعة جازان تطرح وظائف شاغرة على المرتبة السابعة والثامنة

رابط التقديم.. جامعة جازان تطرح وظائف شاغرة على المرتبة السابعة والثامنة

رابط التقديم.. جامعة جازان تطرح وظائف شاغرة على المرتبة السابعة والثامنة
٠٢:٢٦:٠٧ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة جازان عن طرح وظائف تقنية شاغرة بسلم الموظفين العام على المرتبة السابعة والثامنة.

ووضحت أنها ترغب  أوضحت أنها ترغب في شغل هذه الوظائف عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – مصمم نظم.

2 – مطور برامج.

 3 – فني دعم تقنية معلومات.

* الشروط:

1 – التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا.

2 – سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط.

3 – يلزم أن يشتمل الطلب على كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة””pdf.

4 – لا يحق للمتقدم للمسابقة على أكثر من وظيفة ويستبعد جميع الطلبات التي يتم فيها التكرار.

* طريقة التقديم:

التقديم بدأ الخميس 4/12/1444هـ، ويستمر حتى السبت 1445/01/04هـ، عبر هذا الرابط، (اضغط هنا).

🟥 | عاجل - وظائف حكومية تعلن ‎#جامعة_جازان عن وظائف تقنية شاغرة بسلم الموظفين العام على المرتبة (السابعة والثامنة) الوظائف : مصمم نظم - مطور برامج - فني دعم تقنية معلومات التقديم متاح إلى السبت 1445/01/04هـ للتقديم https://rpsr.jazanu.edu.sa/hr/Announcements.aspx ..

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أخبار السعودية الكفاءات الوطنية المرتبة السابعة والثامنة جامعة جازان نظام التعاقد وظائف خالية وظائف شاغرة

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