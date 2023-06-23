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علماء يكشفون مفاجأة حول سبب الأمطار الموسمية في قارة آسيا

علماء يكشفون مفاجأة حول سبب الأمطار الموسمية في قارة آسيا

علماء يكشفون مفاجأة حول سبب الأمطار الموسمية في قارة آسيا
٠١:٥٨:٢٤ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشف علماء جامعة “ايكس مرسيليا” الفرنسية سبب الأمطار الموسمية الغزيرة والملحوظة مؤخرًا على دول مختلفة في قارة آسيا.

وحسب مجلة ” مراجعات علوم الأرض”، فإن الرياح الموسمية هي عبارة عن دورة في الغلاف الجوي تتميز بمرحلة من الأمطار الغزيرة خلال فترة قصيرة.

سر الرياح الموسمية في جنوب وشرق آسيا

وتعتمد الرياح الموسمية في جنوب وشرق آسيا،على مجموعة من الظروف الجوية والأوقيانوغرافية، بما في ذلك السلاسل الجبلية.

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ووفق “روسيا اليوم”، فقد تحدث المرحلة الممطرة بسبب اختلاف درجات الحرارة بين اليابسة والبحر، حيث ترتفع في الصيف درجة حرارة الأرض أسرع من الماء.

الصيف أصبح أكثر سخونة والشتاء أكثر برودة

 ويرتفع بخار الماء ويتكثف ويهطل على شكل مطر. أما في فصل الشتاء، تصبح الظروف في القارة أكثر جفافاً.

فيما أثر ارتفاع السلاسل الجبلية أو التضاريس الأرضية الأخرى، مثل الهضاب الترابية القاحلة، في تقوية السمات القارية،

حيث الصيف أصبح أكثر سخونة والشتاء أكثر برودة وجفافا. وبدوره أثر هذا في نمذجة الرياح الموسمية التاريخية.

انتشار الجفاف تدريجيا إلى شبه الجزيرة العربية

بينما تشهد جنوب الهند هطول امطار غزيرة سنويا، يعتقد أنه كان يتجاوز 3000 ملم سنويًا،

وذلك بعد انتشار الجفاف تدريجيا إلى شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، ما أدى إلى تحويل المنطقة المناخية الرطبة إلى جنوب آسيا.

وتسبب استمرار تشكل السلاسل الجبلية على الأرض في حدوث تحول في خط العرض لحدود الرياح الموسمية من 4 إلى 5 درجات إلى الشمال، نحو الصين واليابان.

الكلمات الدلالية:
آسيا الأمطار الموسمية التغير المناخي الجزيرة العربية الشتاء الصيف الغلاف الجوي حرارة الأرض

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