النفط يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 3.5%

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تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مع استمرار مخاوف تراجع الطلب، بعد توجه البنوك المركزية نحو التشديد النقدي لكبح جماح التضخم.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.4% بما يعادل 29 سنتًا عند 73.85 دولار للبرميل، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي خسائر أسبوعية بنسبة 3.6%.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.5% أو 35 سنتًا، ليسجل 69.16 دولار للبرميل، ويحقق خسائر أسبوعية بنسبة 3.85%.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار -والذي يزيد من تكلفة السلع المقومة به ويخفض الطلب عليها- بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بضرورة تحقيق مستهدف التضخم للبنك المركزي، بالتزامن مع زيادات أسعار الفائدة في كل من إنجلترا والنرويج وسويسرا.

وبحسب مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة 46.3 نقطة خلال يونيو، بانخفاض من 48.4 نقطة خلال مايو، حيث تعكس القراءة أدنى مستوى خلال 6 أشهر.

وأظهر المسح في منطقة اليورو، انخفاض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي وبأعلى معدل منذ أكتوبر الماضي، مع انكماش قطاع التصنيع في ألمانيا، ما يجدد من مخاوف الركود.

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