منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على 6 مناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون مصحوبة برياح هابطة مغبرة على هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي والنعيرية وقرية العليا”.

2 – المدينة المنورة، وتشمل “بدر وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

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4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والعرضيات والجموم وبحرة وخليص وأضم وميسان والكامل والليث”.

5 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة وصبيا وصامطة”.

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6 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل”.

وأشار المركز غلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار وهبوب الرياح والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.