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لضمان سلامتهم.. “النقل” تدعو الحجاج للتعامل مع الناقلين المرخصين

لضمان سلامتهم.. “النقل” تدعو الحجاج للتعامل مع الناقلين المرخصين

لضمان سلامتهم.. “النقل” تدعو الحجاج للتعامل مع الناقلين المرخصين
٠١:٣٨:٤٤ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة العامة للنقل، ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بالتعامل مع الناقلين المرخصين وذلك لضمن سلامته وتقديم أفضل الخدمات له.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن التزام الحاج بالتعامل مع الناقلين المرخصين، يضمن تقديم خدمات عالية الجودة مع رقابة كاملة لتسهيل وصوله لأداء المناسك.

10 آلاف عملية فحص رقابية بمكة والمدينة

وأكدت أن الفرقُ الرقابيةُ أجرت أكثر من 10 آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، رصدت خلالها أكثر من ألفي مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 85%.

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وتَنَوَّعَتْ هذهِ المخالفاتُ طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة سائق، وبطاقة التشغيل للمركبة،

ووضع ملصقات وأدوات زينة غير معتمدة من الهيئة، إضافة إلى عدم تدوين البيانات في كشف تحميل الركاب.

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وأوضحت الهيئةُ أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ وبهدف ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان.

رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات

وذلك بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

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وتواصلُ الهيئةُ مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛

وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيَسَّرٍ.

تطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين

 كما تحرص على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة،

كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.

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أخبار السعودية الحج المدينة الناقلين المرخصين الهيئة العامة للنقل ضيوف الرحمن مكة مناسك الحج موسم الحج

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