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دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تضبط مواطنًا لبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة
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دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تضبط مواطنًا لبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تضبط مواطنًا لبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تضبط مواطنًا لبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة
١٢:٠٤:٤٢ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة أنها ألقت القبض على مواطنًا لتسويقه وبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة عبر مواقع التواصل.

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضحت أنها ضبطت بحوزته مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحذّر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وحملات الحج الوهمية.

الحذر من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال

 وكم حذر من حملات مضللة تُعلن عن تأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال.

وطالب بالإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

وأوضح أن شراء الأضاحي يتم عبر منصة مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي ووكلائهم المعتمدين.

إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي؛

في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنياً في جميع مُدن المملكة؛ بهدف تسهيل وتنظيم مواعيد الذبح.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج العاصمة المقدسة دوريات الأمن سندات أضاحٍ غير صحيحة مواقع التواصل الاجتماعي موسم الحج نصب واحتيال

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