السبت 6 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 6 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 24 يونيو 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:05 مساءً.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 6 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:13
المدينة – 4:03
الرياض – 3:35
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:07
المدينة – 7:14
الرياض – 6:46
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:44
الرياض – 8:16