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السبت 6 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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السبت 6 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

السبت 6 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

السبت 6 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
٠١:٣٩:٣٤ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 6 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 24 يونيو 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:15 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:05 مساءً.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 6 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:13

المدينة – 4:03

الرياض – 3:35

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:07

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:44

الرياض – 8:16

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أخبار السعودية الدمام المدينة تبوك ذي الحجة صلاة العشاء صلاة الفجر مكة مواقيت الصلاة

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