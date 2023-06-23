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“الجوازات” تُصدر 7 قرارات إدارية بإدانة مخالفين لأنظمة الحج.. وتُحذر
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“الجوازات” تُصدر 7 قرارات إدارية بإدانة مخالفين لأنظمة الحج.. وتُحذر

“الجوازات” تُصدر 7 قرارات إدارية بإدانة مخالفين لأنظمة الحج.. وتُحذر

“الجوازات” تُصدر 7 قرارات إدارية بإدانة مخالفين لأنظمة الحج.. وتُحذر
١١:٢٧:٠١ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (7) قرارات إدارية بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 1444/12/4هـ .

وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

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يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

“الجوازات” تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى

في الوقت نفسه، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى لعام 1444هـ.

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وأكدت أن ذلك تيسيرًا على من لديهم حالات طارئة، حيث تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين.

ونوّهت بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر” وبوابة مقيم.

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