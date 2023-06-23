80 ساعة.. دورة تأهيلية مجانية في الصناعات التحويلية لمدة شهر مع شهادة معتمدة

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أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض عن دورة تأهيلية في الصناعة التحويلية وهي دورة مجانية لمدة 4 أسابيع بإجمالي 80 ساعة تدريبية.

وأوضح أن الدورة تشمل تدريب عملي على خطوط الإنتاج تحت إشراف خبراء يابانيين مع شهادة إتمام دورة معتمدة على النحو التالي:

وصف محتويات الدورة:

وتشمل الدورة 80 ساعة تدريبية في أساسيات الصناعات البتروكيماوية وهندسة السلامة والحوادث “أسبابها والوقاية منها”.

كما تتضمن ونظرة عامة على إجراءات التشغيل الآمن للمصنع، ومقدمة في الهندسة الصناعية الأساسية، ودليل فحص الآلات اليومي، وطرق حساب التكاليف، ومقدمة في تقنية التحكم ومراقبة الجودة.

* أهداف الدورة:

وتهدف الدورة إلى إعداد حديثي التخرج بالمعرفة والمهارات التي تتم ممارستها في قطاع الصناعة التحويلية من خلال تمكين المتدربين من تعلم العناصر التالية:

1 – تطبيق ممارسات السلامة في مكان العمل.

2 – الوعي بالممارسات الجيدة لتشغيل المصنع.

3 – اكتساب المبادئ الهندسية الأساسية التي تركز على خطوط الإنتاج.

4 – اكتساب المعرفة الأساسية للهندسة الصناعية وحساب التكاليف وتقنية التحكم ومراقبة الجودة.

* مميزات الدورة:

– شهادة اتمام الدورة للمشتركين.

– دورة مكثفة مجانية مع شهادة إجتياز معتمدة.

– تدريب عملي على خطوط الإنتاج تحت إشراف خبراء يابانيين.

* موعد الدورة:

تبدأ الدورة يوم الأحد 1444/12/28هـ (الموافق 2023/7/16م) لمدة 4 ساعات يومياً.

* طريقة التقديم:

التسجيل متاح حالياً عبر تعبئة النموذج على الرابط التالي: اضغط هنا