بخطة أمنية محكمة.. “الدفاع” تُعلن جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

تواصل – واس:

أكملت وزارة الدفاع، استعداداتها وجاهزيتها لمشاركة وحداتها المختلفة في خدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1444هـ.

واطمأن قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن خالد الشيبة، على الجاهزية التامة لأداء المهمة،

مستمعاً لإيجاز عن مهام كل قوة، واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

جاهزية جميع الوحدات المشاركة في موسم الحج

وأكد جاهزية جميع الوحدات المختلفة المشاركة في موسم حج هذا العام، التي تأتي استكمالاً لجهود وخطط كافة الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج،

وتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام

وتتولى قيادة منطقة الطائف، الإشراف العام والمباشر على جميع الوحدات التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بتقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام.

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وتعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج، بالإضافة إلى مساندة أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

وتقديم الإسناد الطبي، والإرشاد الديني، إلى جانب إدارة مخيمات وزارة الدفاع لاستضافة الحجاج من منسوبي الوزارة.

القوات البرية تشارك بالشرطة العسكرية

فيما تساند القوات البرية ممثلة بسرايا من الشرطة العسكرية؛ وزارة الداخلية في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي الشريف.

إضافة إلى مساندة المديرية العامة للدفاع المدني للمشاركة في عمليات التطهير الميداني بالمشاعر المقدسة.

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وتشارك القوات الجوية بعدد من الطائرات العمودية لتنفيذ الخطة الأمنية ومساندة قوى الأمن الداخلي في مراقبة تدفق وحركة الحشود من وإلى المشاعر المقدسة.

وتدعم القوات البحرية، قوات الدفاع المدني بفصيل غواصين للمساندة في عمليات البحث والإنقاذ في حالة هطول أمطار وجريان السيول بالمشاعر المقدسة.

الخدمات الصحية في وزارة الدفاع

وجهزت الخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بعثة متكاملة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تضم:

1 – مراكز إسعافية.

2 – كوادر طبية وصحية.

3 – مستشفيات ثابتة وميدانية.

4 – مراكز إجهاد حراري.

5 – فرق طبية وإسعافية متنقلة.

وذلك لتقديم المساندة الصحية لوزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية.

إضافة إلى طائرات الإخلاء الطبي الجوي، لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المساندة في جدة والطائف.

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وتضطلع الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة بمهمة الإرشاد الديني في مخيمات وزارة الدفاع،

وذلك باستضافة العلماء والمشايخ؛ لإلقاء محاضرات علمية وإرشادية.