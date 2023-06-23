الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. مواعيد عمل الجوازات في العيد وتحذير من “أمن الدولة” ونصائح لسلامة الحجاج
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أهم 10.. مواعيد عمل الجوازات في العيد وتحذير من “أمن الدولة” ونصائح لسلامة الحجاج

أهم 10.. مواعيد عمل الجوازات في العيد وتحذير من “أمن الدولة” ونصائح لسلامة الحجاج

أهم 10.. مواعيد عمل الجوازات في العيد وتحذير من “أمن الدولة” ونصائح لسلامة الحجاج
١١:٠٨:٤١ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

1- “الجوازات” تكشف مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

قالت المديرية العامة للجوازات، إن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى لعام 1444هـ، ممن لديهم حالات طارئة.

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2- “أمن الدولة”: تسييس الحج خط أحمر لن نسمح بالوصول إليه (فيديو)

أعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، أن أمن الحج “خط أحمر”، ولن يُسمح بأي تسييس خلال أداء مناسك الحج.

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3- لأول مرة في الحج.. تدشين “النظارة الافتراضية” للتحقق من امتثال المركبات ونظاميتها

دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم “النظارة الافتراضية” بتقنية الواقع المعزز.

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4- تحذير من فيروس يستهدف النسخة الاحتياطية لـ”الواتساب” على هواتف أندرويد

حذر الخبير التقني عبدالله السبع، من فيروس خطير منتشر في النسخة الاحتياطية لتطبيق التراسل الفوري الواتساب على أنظمة أندرويد.

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5- احذرها.. 6 علامات تظهر في الفم وتشير إلى “القاتل الصامت”

تظهر العلامات الرئيسة لمرض السكري، مثل العطش الشديد والحاجة المتزايدة للتبول، على العديد من الناس، ويستطيع بعضهم أن يفطن إليها بينما لا يستطيع ذلك البعض الآخر.

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6- “6 خطوات تضمن سلامتهم”.. تنبيه مهم من هيئة النقل للحجاج

وجهت الهيئة العامة للنقل نصيحة لضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسك الحج. المزيد من هنا 

7- “الموارد البشرية” جاهزة بـ 8 مبادرات لخدمة الحجاج بالتكامل مع الجهات الحكومية

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، تكامل منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهود الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.

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8- انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس. المزيد من هنا 

9- توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن الأدوية المخالفة في موسم الحج

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مواقع عمل فرق التفتيش التابعة للهيئة المشاركة في أعمال الرقابة والتفتيش لبعثات الحج لموسم 1444هـ.  المزيد من هنا 

10 – حتى لا تتعرض لأزمة.. 6 نصائح لمستخدمي الأدوية أثناء الحج

كشف “إنفوجراف” عن نصائح عديدة لمستخدمي الأدوية أثناء موسم الحج.  المزيد من هنا 

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