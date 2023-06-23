أهم 10.. مواعيد عمل الجوازات في العيد وتحذير من “أمن الدولة” ونصائح لسلامة الحجاج

5- احذرها.. 6 علامات تظهر في الفم وتشير إلى “القاتل الصامت”

تظهر العلامات الرئيسة لمرض السكري، مثل العطش الشديد والحاجة المتزايدة للتبول، على العديد من الناس، ويستطيع بعضهم أن يفطن إليها بينما لا يستطيع ذلك البعض الآخر.