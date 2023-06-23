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تنبيه مهم من “المياه الوطنية” بشأن موسم الحج

تنبيه مهم من “المياه الوطنية” بشأن موسم الحج

تنبيه مهم من “المياه الوطنية” بشأن موسم الحج
٠١:٣٧:٣٣ ص، السبت، ٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت شركة المياه الوطنية إنها تُقدم خدماتها المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

وأوضحت أنها تقدم منظومة ذكية لخدمات المياه في مكة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضافت أنه سيتم توفير كميات المياه اللازمة وضخها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج.

وتابعت: العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تدار من خلال غرف المراقبة والتحكم عبر نظام “سكادا”.

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في وقت سابق، بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي في تنفيذ 3 مشاريع إستراتيجية وحيوية في مدينة الدمام ومحافظتي الجبيل وحفر الباطن لخدماتها المائية والبيئية بمبلغ قارب المليار ومئتي مليون ريال.

وأشارت إلى أنه سيكون لهذه المشاريع الأثر البالغ في زيادة التغطية بخدمات المياه والخدمات البيئية، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية في المدن المنفذة فيها.

وقالت شركة المياه الوطنية: “إن المشاريع الـ (3) تضمنت تنفيذ ما يزيد عن (235) ألف متر طولي من شبكات المنظومة. وسيستغرق تنفيذها فترة تتراوح من عامين إلى عامين ونصف العام”.

وبينت أن أول هذه المشاريع التي بدأت يتضمن تنفيذ شبكات المياه الإستراتيجية والتوزيع والخزانات بقيمة مالية تتجاوز (629) مليون ريال. وذلك بهدف تحسين جودة مياه الشرب بضخ المياه المحلاة لمحافظة الجبيل.

أهداف المشروع

ولفتت إلى أن المشروع يتضمن ما يلي:

1- تصميم وتوريد وتركيب خطوط أنابيب بإجمالي أطوال تزيد عن (91) ألف متر طولي.

2- تشييد (6) خزانات تشغيلية بإجمالي سعة تبلغ (158) ألف متر مكعب.

3- إنشاء (5) محطات ضخ بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز (317) ألف متر مكعب في اليوم.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج السعودية المملكة المياه الوطنية موسم الحج

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