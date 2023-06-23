هوندا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشكلة خطيرة

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أعلنت شركة هوندا استدعاء ما يقرب من 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة، في خطوة عزتها إلى أن صورة كاميرا الرؤية الخلفية قد لاتظهر على شاشة لوحة القيادة.

ويشمل قررار الاستدعاء سيارات أوديسي الميني فان من 2018 إلى 2023، وكذلك بايلوت الرياضية متعددة الأغراض من 2019 إلى 2022 وسيارات باسبورت الرياضية متعددة الاستخدامات من 2019 إلى 2023.

خلل في موصل الكابلات المحورية

وقالت هوندا إن المشكلة يمكن أن تعزى إلى خلل في موصل الكابلات المحورية، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

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وأوضحت أن عدم وجود صورة لكاميرا الرؤية الخلفية يمكن أن يضعف رؤية السائق ويزيد من احتمالية حدوث تصادم.

وعلى الرغم من عدم وجود تقارير عن وقوع إصابات، إلا أن هوندا تلقا ما يقرب من 274 ألف مطالبة ضمان من مايو 2017 حتى 8 يونيو.

استبدال حزام الكابلات وتركيب غطاء تقويم

وسيقوم التجار باستبدال حزام الكابلات وتركيب غطاء تقويم بدون تكلفة للمالكين، الذين سيتم إخطارهم برسالة بدءًا من 24 يوليو.

وتراجعت أسهم شركة هوندا مجددًا يوم الجمعة، بعد انخفاضها بنسبة 4 في المائة تقريبًا في الأيام الخمسة الماضية.

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