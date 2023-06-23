وداعا للغش.. “المتسوق الخفي” يراقب الأسواق التجارية والإلكترونية

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كشف التقرير السنوي الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريرها السنوي لحفظ حقوق الملكية الفكرية عن استقبالها ما يزيد على 1700 شكوى خلال عام 2022م، بزيادة بلغت 47 في المائة عن العام السابق 2021م.

وتراوحت الشكاوى ما بين حقوق المؤلف، والعلامات التجارية بمختلف قطاعاتها.

وارتفعت نسبة شكاوى العلامات التجارية بنسبة 490 في المائة، فيما انخفضت نسبة شكاوى حق المؤلف بنسبة 37 في المائة.

ونفذت الهيئة أكثر من 660 زيارة ضبط لمنشآت تجارية في 42 مدينة ومحافظة داخل المملكة، وبحسب الشكاوى المقدمة من أصحاب الحقوق.

المتسوق الخفي

وكشفت الهيئة عن تفعيل “المتسوق الخفي”، الذي وصفته بأنه يعد أحد أهم أعمال الإنفاذ، التي تسهم في إنفاذ منظومة حقوق الملكية الفكرية بكفاءة ونزاهة.

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إذ يعمل فريق الإنفاذ بشكل مستمر على مراقبة ومسح الأسواق التجارية والإلكترونية، وبحث الانتهاكات ومواطن تجمعها.

أشارت إلى أنها تهدف من ذلك إلى:

-جمع بيانات المنشآت التجارية وتغذية فريق التفتيش بالمعلومات، التي تساعدهم في إنجاز أعمالهم بكفاءة، وضبط الانتهاكات.

-استهداف المناطق والقطاعات بالحملات التفتيشية والزيارات التوعوية بالملكية الفكرية وحقوقه.

وبينت الهيئة أن المتسوق الخفي قام بـ 1483 زيارة، على أكثر من 60 مركزًا تجاريًّا في أكثر من 20 مدينة ومحافظة.

211 إرسالية مشتبه بها

وكشفت أنه تم معالجة 211 إرسالية مشتبه بها، ومنع فسح أكثر من 100شحنة مخالفة بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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وأشارن إلى أن 49 في المائة من إجمالي عدد الإرساليات المشتبه بها تم منع فسحها؛نتيجة مخالفتها الأنظمة ولوائح الملكية الفكرية.

إضافة إلى منع دخول 995 من المنتجات التي حصلت على علامات تجارية مقلدة، بحسب البيان.

كما تم منع فسح 5.4 ملايين منتج منتهك لأنظمة ولوائح الملكية الفكرية بمختلف القطاعات التجارية بالعديد من المنافذ الحدودية.

وفي مجال الفضاء الرقمي حرصت الهيئة على العمل في إنفاذ الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وبلغ عدد المواقع التي تم الإبلاغ عنها 1909 مواقع، تنتهك حقوق الملكية الفكرية، واحتلت نسبة البلاغات الأكبر لمواقع عرض وتحميل الأفلام والمسلسلات بنسبة 66 في المائة.