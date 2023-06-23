الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“6 خطوات تضمن سلامتهم”.. تنبيه مهم من هيئة النقل للحجاج
وداعا للغش.. “المتسوق الخفي” يراقب الأسواق التجارية والإلكترونية
توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن الأدوية المخالفة في موسم الحج
“الموارد البشرية” جاهزة بـ 8 مبادرات لخدمة الحجاج بالتكامل مع الجهات الحكومية
احذر: العيش قرب المطارات يزيد خطر إصابتك بأزمة قلبية
أرقام مخيفة لأعداد المصابين .. 8 طرق للوقاية من السكري “القاتل الصامت”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“6 خطوات تضمن سلامتهم”.. تنبيه مهم من هيئة النقل للحجاج

“6 خطوات تضمن سلامتهم”.. تنبيه مهم من هيئة النقل للحجاج

“6 خطوات تضمن سلامتهم”.. تنبيه مهم من هيئة النقل للحجاج
١٠:١٧:٢٠ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للنقل نصيحة لضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسك الحج.

وقالت في إنفوجراف : “ضيف الرحمن العزيز التزامك بالتعامل مع الناقلين المرخصين يضمن سلامتك بعد حفظ الله”.

6 خطوات

وأوضحت في إنفوجراف أن الالتزام بالتعامل مع الناقل المرخص يضمن ما يلي:

1- مركبات حديثة

2- خيارات نقل متعددة

3- وسائل دفع مختلفة

4- إمكانية تتبع الرحلات

5- كفاءة السائقين

6- عدم فقدان الأمتعة

اقرأ أيضًا:

لأول مرة في المملكة.. هيئة النقل تطلق حافلات ذاتية القيادة لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل، لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، عن إطلاق تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل “الصديق للإنسان والبيئة”، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

مزايا الحافلات ذاتية القيادة

وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة؟

وتستهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة الهيئة العامة للنقل

مواد ذات صلة

المزيد
«الشؤون البلدية»: 500 ريال غرامة توزيع المطويات والملصقات التسويقية على المنازل

«الشؤون البلدية»: 500 ريال غرامة توزيع المطويات والملصقات التسويقية على المنازل

١١:٤٨ م، الأربعاء، ٣١ مايو ٢٠١٧
«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على مكة

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على مكة

٠٦:٢٧ م، الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧
أمير جازان يستنفر المسؤولين لمواجهة “صواريخ الموت”

أمير جازان يستنفر المسؤولين لمواجهة “صواريخ الموت”

٠٣:٤٣ م، الخميس، ٣١ يوليو ٢٠١٤
ولي ولي العهد يُعزِّي شقيق وأسرة الشهيد اللواء الشهراني

ولي ولي العهد يُعزِّي شقيق وأسرة الشهيد اللواء الشهراني

١١:٢٢ م، الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *