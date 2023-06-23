“6 خطوات تضمن سلامتهم”.. تنبيه مهم من هيئة النقل للحجاج

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للنقل نصيحة لضيوف الرحمن أثناء تأدية مناسك الحج.

وقالت في إنفوجراف : “ضيف الرحمن العزيز التزامك بالتعامل مع الناقلين المرخصين يضمن سلامتك بعد حفظ الله”.

6 خطوات

وأوضحت في إنفوجراف أن الالتزام بالتعامل مع الناقل المرخص يضمن ما يلي:

1- مركبات حديثة

2- خيارات نقل متعددة

3- وسائل دفع مختلفة

4- إمكانية تتبع الرحلات

5- كفاءة السائقين

6- عدم فقدان الأمتعة

اقرأ أيضًا:

لأول مرة في المملكة.. هيئة النقل تطلق حافلات ذاتية القيادة لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل، لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، عن إطلاق تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل “الصديق للإنسان والبيئة”، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

مزايا الحافلات ذاتية القيادة

وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة؟

وتستهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.