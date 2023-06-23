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7 نصائح طبية للحجاج مرضى الكلى
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7 نصائح طبية للحجاج مرضى الكلى

7 نصائح طبية للحجاج مرضى الكلى

7 نصائح طبية للحجاج مرضى الكلى
١٠:١٨:٤٢ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، إرشادات صحية للحجاج مرضى الكلى.

وفيما يلي الإرشادت السبع، وفق ما نشرته في “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر”:

1. مراجعة الطبيب قبيل أداء فريضة الحج لمعرفة الإرشادات الصحية المناسبة لحالته.

2. ينصح المرضى بحمزل سوار حوا المعصم يوضح اسمه وعمره، وتشخيص المرض ونوعية العلاج.

3- حرص مريض الفشل الكلوي على للغسيل في فترة الحج بشكل دوري.

4. الحرص على حمل الأدوية الموصوفة وحفظها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه.

5- مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى عند حدوث أي اضطرابات بالجسم مثل النزلاات المعوية أو عدوى المسالك البولية.

6. تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة؛ منعا لفقدان السوائل والأملاح من الجسم.

7. عدم الإكثار من تناول اللحوم حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين.

يشار إلى أن وزارة الصحة وفرت خدمة الغسيل الكلوي الدموي المتنقل بـ 10 أجهزة تتميز بسهولة نقلها والعمل عليها.

كما يمكن استخدامها في أي مكان خلال النقل الإسعافي والمستشفيات التي لا تتوفر فيها وحدات الغسيل المركزية وداخل المخيمات إذا اقتضت الحاجة حسب الاشتراطات والمعايير.

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