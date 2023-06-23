الوضع كارثي.. نزوح 51 ألف عائلة في ولايات غرب السودان بسبب القتال

تواصل – فريق التحرير:

كشف والي شمال دارفور عن نزوح 20 ألف عائلة من مدينة كتم و31 ألفا من طويلة للفاشر في غرب السودان بسبب القتال.

وأكد أن الوضع الإنساني في شمال دارفور “كارثي جدا” لاسيما بعد مغادرة المنظمات الإغاثية.

فيما طالبت نقابة أطباء السودان، بضغط دولي من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإيقاف جرائم الدعم السريع.

الحرب تقود دار فور للانزلاق في حرب أهلية

وصف حاكم إقليم دارفور، ما يجري في الإقليم بالجرائم المكتملة، محذرًا من أن الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية.

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ودعا مجلس الأمن بدعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق لما تم من اغتيالات، مؤكدًا أن ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في الإقليم.

الأمم المتحدة: 500 ألف فروا من السودان

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليًا، مؤكدة مقتل 100 شخص شمال دارفور.

بحث هدنة جديدة مطولة ذات علاقة بعيد الأضحى

يأتي هذا في وقت ذكر فيه مصدر سوداني مطلع، أن الجيش والدعم يبحثان في جدة، هدنة جديدة مطولة قبل عيد الأضحى.

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والسبت الماضي، أعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، أن طرفي النزاع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة.