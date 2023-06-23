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“الموارد البشرية” جاهزة بـ 8 مبادرات لخدمة الحجاج بالتكامل مع الجهات الحكومية

“الموارد البشرية” جاهزة بـ 8 مبادرات لخدمة الحجاج بالتكامل مع الجهات الحكومية

“الموارد البشرية” جاهزة بـ 8 مبادرات لخدمة الحجاج بالتكامل مع الجهات الحكومية
٠٩:٤٢:٥٠ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، تكامل منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهود الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.

تسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تسخير جميع الإمكانات لهم؛ لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

8 مبادرات لجهود الوزارة خلال موسم الحج

وكشف الراجحي عن 8 مبادرات لجهود الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، تتضمن:

1 – أجير الحج.

2 – لجنة الطوارئ.

3 – اللجان الرقابية.

4 – مبادرات التطوع.

5 – مراكز ضيافة الأطفال.

6 – لجنة الهدي والأضاحي.

7 – سقيا الماء تقديم الوجبات.

8 – خدمة التوكيل في أضاحي العيد.

وأوضح أن تدشين خدمة “أجير الحج” يهدف لخدمة المنشآت العاملة في موسم الحج، والأفراد الراغبين في العمل بشكل موسمي لتغطية الاحتياج من القوى العاملة”.

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وأشار إلى استمرار الوزارة في الإشراف ومتابعة الأعمال المتعلقة بموسم الحج. من خلال لجانها الرقابية التي تقوم بالتأكد من:

1 – تطبيق أحكام نظام العمل في المشاعر المقدسة.

2 – متابعة منشآت حجاج الداخل؛ للتحقق من التزامها بالأنظمة والتعليمات.

3 – تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.

 كما تشارك الوزارة في لجان الطوارئ لتقديم الدعم والمساندة عبر مشاركة الأخصائيين النفسيين والباحثين الاجتماعيين في حالات الطوارئ -لا سمح الله-.

تعزيز مجالات التطوع لخدمة الحجاج

وأضاف الراجحي أن الوزارة أطلقت حملة تحت شعار (شرف وعطاء)؛ بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في مجالات التطوع المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أداء مناسكهم.

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وأكد أن عدداً من الجمعيات المتخصصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ستقدم خدماتها للحجيج عبر توزيع الوجبات الغذائية الجافة وسقيا الماء في المشاعر المقدسة كافة.

خدمات مراكز ضيافة الأطفال

وبين أن الوزارة وفرت خدمات مراكز ضيافة الأطفال في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لاحتضان أطفال الحجاج والمعتمرين وتوفير خدمات الإيواء والترفيه لهم في بيئة آمنة.

إتاحة خدمة التوكيل في أضاحي العيد

ولفت إلى إتاحة خدمة التوكيل في أضاحي العيد عبر “منصة تبرع”، وتجهيز أضاحي العيد وتوزيعها على المحتاجين والمستحقين نيابة عن حجاج بين الله الحرام.

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وأكد أن الوزارة تشرف على لجنة توزيع الهدي والأضاحي بالتنسيق مع البنك الإسلامي والجمعيات الأهلية لإيصالها لمستحقيها.

الكلمات الدلالية:
أحمد الراجحي أخبار السعودية الحج الموارد البشرية ضيوف الرحمن مبادرات لخدمة الحجاج موسم الحج

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