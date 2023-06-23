أجهزة “بايوكير لتنقية الهواء في صحن المطاف بالمسجد الحرام (فيديو)

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في سبيل خدمة الحجاج وصحتهم، عملت الهيئة العامة لرئاسة شؤون الحرمين، على توفير أجهزة بايوكير لتنقية الهواء في صحن المطاف، بمساحة تقدر بنحو ألف متر مربع لكل ساعة دون رائحة أو مضرة.

وقال مدير الوقاية والرعاية الصحية في المسجد الحرام، حسن السويهري لفضائية “الإخبارية”، إن هناك 20 جهاز بايوكير تعمل على مدار الساعة تم تخصيصها في المسجد الحرام وصحن المطاف، والمسعى، وبين الطائفين، وداخل المصليات وفي الرواق السعودي.

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أكثر من 450 عاملًا ومشرفًا

وأشار إلى أن هذه الأجهزة يعمل عليها أكثر من 450 عاملًا ومشرفًا على مدار الساعة.

وأضاف السويهر، أن المادة المستخدمة في أجهزة بايوكير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، ومن الجهات الرسمية، وحاصلة على شهادات عالمية ومحلية.

وشرح طريقة عمل الأجهزة، حيث يعمل عليها كادر وطني يقوم بتوجيه الأجهزة وتزويدها بالمعقمات والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها.

فيديو | أجهزة "بايوكير".. لتنقية الهواء في صحن المطاف حيث تعد مرخصة من هيئة الغذاء والدواء ومعتمدة دوليا #نشرة_النهار#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/7dPcbEQs37 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

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