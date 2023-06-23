حتى لا تتعرض لأزمة.. 6 نصائح لمستخدمي الأدوية أثناء الحج

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كشف “إنفوجراف” عن نصائح عديدة لمستخدمي الأدوية أثناء موسم الحج.

6 نصائح

وتضمنت النصائح – بحسب صحيفة اليوم – ما يلي:

1- خزن الأدوية بشكل مناسب وبعيدًا عن ضوء الشمس.

2- لا تستخدم أدوية غيرك من الحجاج ولو تشابهت الأعراض . احتفظ بأدويتك في عبواتها الأصلية.

3- لا تترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب.

4- عند نسيانك للجرعة خذها في أقرب وقت ممكن ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى تناول جرعة واحدة فقط.

5- وفر بعض الأدوية غير الوصفية مثل المسكنات وخافض الحرارة وأدوية الحموضة وكريمات التسلخات الجلدية.

6- للحجاج الذين لديهم أمراض مزمنة.. أحضر معك تقريرا مفصلاً عن حالتك الصحية وكمية كافية من أدويتك خلال فترة الحج.

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في وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن إجراءات بسيرة لتجنب المتاعب الصحية على الحجاج.

المتاعب الصحية

1- نظافة اليدين باستمرار

2- عدم تناول الأطعمة المكشوفة

3- غسل الفواكه والخضروات.

4- تخزين الأطعمة في درجة حرارة مناسبة.

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