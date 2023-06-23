حتى لا تتعرض لأزمة.. 6 نصائح لمستخدمي الأدوية أثناء الحج
تواصل – فريق التحرير:
كشف “إنفوجراف” عن نصائح عديدة لمستخدمي الأدوية أثناء موسم الحج.
6 نصائح
وتضمنت النصائح – بحسب صحيفة اليوم – ما يلي:
1- خزن الأدوية بشكل مناسب وبعيدًا عن ضوء الشمس.
2- لا تستخدم أدوية غيرك من الحجاج ولو تشابهت الأعراض . احتفظ بأدويتك في عبواتها الأصلية.
3- لا تترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب.
4- عند نسيانك للجرعة خذها في أقرب وقت ممكن ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى تناول جرعة واحدة فقط.
5- وفر بعض الأدوية غير الوصفية مثل المسكنات وخافض الحرارة وأدوية الحموضة وكريمات التسلخات الجلدية.
6- للحجاج الذين لديهم أمراض مزمنة.. أحضر معك تقريرا مفصلاً عن حالتك الصحية وكمية كافية من أدويتك خلال فترة الحج.
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في وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن إجراءات بسيرة لتجنب المتاعب الصحية على الحجاج.
المتاعب الصحية
1- نظافة اليدين باستمرار
2- عدم تناول الأطعمة المكشوفة
3- غسل الفواكه والخضروات.
4- تخزين الأطعمة في درجة حرارة مناسبة.
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لمستخدمي الأدوية.. نصائح استخدامها وحملها خلال الحج#بسلام_آمنين | #أذن_بالناس | #رؤية_السعودية_2030 | #اليوم pic.twitter.com/xxA6HDZMYU
— صحيفة اليوم (@alyaum) June 23, 2023