“الأرصاد” يُحذر من رياح نشطة وأتربة على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من فرصة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة والمشاعر المقدسة.

رياح وأتربة مثارة على عرفات ومنى ومزدلفة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الرياح المثير للأتربة والغبار تمتد إلى مشاعر عرفات ومنى ومزدلفة.

أمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، وحائل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من رياح مغبرة وأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.