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للدارسين في الخارج.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم
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للدارسين في الخارج.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

للدارسين في الخارج.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

للدارسين في الخارج.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم
٠٨:٤٧:٢٠ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاح حساب المواطن، التسجيل في برنامج الدعم للدارسين خارج المملكة، على أن يطبق عليهم الشروط الخاصة بالصرف.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للدارس بالولايات المتحدة الحصول على برنامج الدعم، قالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة”.

وأضاف أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

ما هو آخر يوم للتسجيل في حساب المواطن؟

وفي إفادة سابقة، ردت “خدمة المستفيدين” على استفسار حول آخر موعد للتسجيل في البرنامج هذا الشهر؟، قائلة: “التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها”.
https://twitter.com/Citizen_care/status/1672191103213219840?s=20

معايير استحقاق الدعم

وفي إفادة سابقة، كشف برنامج حساب المواطن عن معايير استحقاق الدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وللفرد المستقل بناء على إجمالي دخله”.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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