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سارع بالتقديم.. وظائف بسفارة أمريكا في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران
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سارع بالتقديم.. وظائف بسفارة أمريكا في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

سارع بالتقديم.. وظائف بسفارة أمريكا في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

سارع بالتقديم.. وظائف بسفارة أمريكا في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران
٠٨:٠٤:٤٢ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الأمريكية اليوم الجمعة، عن توفر وظائف شاغرة لديها في الرياض وفي القنصليات في جدة والظهران.

قبول طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن بعثة الولايات المتحدة إلى المملكة في الرياض “السافرة والقنصليات العامة” في الظهران وجدة تقبل حاليًا طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة.

يجب استلام جميع الطلبات من خلال ERA

وأضافت أن الوظائف مدرجة في موقع طلب التوظيف الإلكتروني “ERA”، وأنه يجب استلام جميع الطلبات من خلال ERA بحلول تاريخ الإغلاق.

* طريقة التقديم:

وبينت السفارة الأمريكية، أن الطلبات الواردة بعد تاريخ الإغلاق لن يتم النظر فيها، وفي هذا الرابط (اضغط هنا)، بعض الموارد الإضافية التي قد تكون مفيدة.

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أخبار السعودية الرياض السفارة الأمريكية الظهران القنصلية الأمريكية جدة فرص عمل وظائف خالية وظائف شاغرة

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