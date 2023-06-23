وسط منظومة متكاملة.. استقبال أكبر عدد مصلين في الحرمين بعد جائحة “كورونا”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عن أكبر عدد من المصلين اليوم الجمعة بعد الجائحة.

مليون ومائتي ألف مصل وحاج في الحرمين

وأكد أن عدد المصلين اليوم، بلغ عددهم ما يزيد عن مليون ومائتي ألف مصل وحاج في الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

اقرأ أيضًا:

وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية

وأوضح أنه تم استقبال مليون ومائتي ألف مصل بالحرمين الشريفين، وتقديم كافة الخدمات وأفضلها وأرقاها وتهيئة الأجواء الملائمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

400 مشرف بمراقبة الأعمال الميدانية

وأكد أن رئاسة شؤون الحرمين وفرت كافة إمكاناتها البشرية والآلية، حيث قام 400 مشرف بمراقبة الأعمال الميدانية والتي يقوم بها 4000 عامل وعاملة، لغسل المسجد الحرام 10 مرات.

800 عامل لتوزيع الماء المبارك

كما خصصت 800 عامل لتوزيع الماء المبارك، وتم توزيع أكثر من مليوني عبوة ماء زمزم.

فيما وُزعت 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي 500 ألف لتر.

تنظيم دخول وخروج القاصدين

وأضاف أنه تم وضع خطط ميدانية لتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام وتنظيم دخول وخروج القاصدين عبر الأبواب والسلالم الكهربائية.

وتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف.

14 ألف موظف وموظفة وعامل وعاملة

كما استعدت الرئاسة لحج هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها

حيث وصل مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين إلى 14 ألف موظف وموظفة، وعامل وعاملة، من المؤهلين تأهيلاً كاملاً.

اقرأ أيضًا:

400 طن من ماء زمزم لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي في موسم الحج.. يوميًا

ويشرف على القوى العاملة، كادر متكامل من الكفاءات الوطنية المؤهلة، يتم توزيع هذه القوى العاملة إلى 4 ورديات رئيسية.

وذلك مع مراعاة الأوقات ذات الكثافة العالية، وأيضاً المناطق التي تحتاج لتواجد أكبر قدر من الموظفين، لا سيما صحن المطاف والرواق والمسعى والساحات.

اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين

وبين أن هذه الجهود التي تقوم بها المملكة من خدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين تاتي بمتابعة واهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.