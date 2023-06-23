“الحج والعمرة” تكشف عن 4 إجراءات يسيرة لتجنب المتاعب الصحية على الحجاج

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن إجراءات بسيرة لتجنب المتاعب الصحية على الحجاج.

المتاعب الصحية

1- نظافة اليدين باستمرار

2- عدم تناول الأطعمة المكشوفة

3- غسل الفواكه والخضروات.

4- تخزين الأطعمة في درجة حرارة مناسبة.

اقرأ أيضًا:

وزير الحج والعمرة: نستعد للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج (فيديو)

في وقت سابق، قال وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة تستعد لإجراء تجربة افتراضية ثالثة لتفويج الحجاج، استعدادًا لموسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأضاف الربيعة، خلال مشاركته في أعمال ندوة الحج الكبرى لعام 1444هـ: “في هذا العام قمنا بعمل تجربتين افتراضيتين لتفويج الحجاج، ونستعد للتجربة الثالثة”.

وأشار إلى أنه تم تطوير مركز لإدارة مشاريع الحج بأنواعها، يقوم بتنسيق الجهود بين جميع الجهات.

لافتًا إلى استمرار عملية التطوير لتحقيق أعلى مستويات الرضا للحجاج والحفاظ على سلامتهم.

اقرأ أيضًا:

تهيئة 18 ألف حافلة وتأهيل 25 ألف سائق لتنفيذ خطة تفويج ضيوف الرحمن

ندوة الحج الكبرى

وافتتح وزير الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، جلسات ندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين تحت عنوان “فقه التيسير في الحج” في محافظة جدة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.