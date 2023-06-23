العالم في أسبوع.. ترقيات بعدة وزارات وحطام “تيتان” ولا لتسييس الحج واختيار خطيب عرفة

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا

أعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، أن أمن الحج “خط أحمر”، ولن يُسمح بأي تسييس خلال أداء مناسك الحج.

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، إلقاء خطبة يوم عرفه لهذا العام 1444هـ، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًا.

أعلنت الهيئة العامة للطرق وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والعديد من الجهات ذات العلاقة، أنها بدأت بتنفيذ تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في المشاعر المقدسة.

كشفت المملكة عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030″، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 19 يونيو 2023م

أعلنت .شرطة مكة المكرمة، القبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي، تنفيذًا لقرار النائب العام بالقبض عليهما.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس.

أعلنت منصة جود الإسكان عن إطلاق حملتها الخيرية “جودك مبرور” بالتزامن مع بدء العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ.

فاز المبتعث السعودي من جامعة جازان عماد يحيى القاسم بجائزة جامعة ولاية نيويورك الأمريكية لأفضل طبيب متدرب وباحث على المستوى الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة”.

ثانيًا: دوليًا

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل، وأنهما بلدان مهمان في المنطقة لما يجمعهما من أواصر الأخوة الإسلامية وحسن الجوار.

زكى مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى اليوم الثلاثاء النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.

أعلن خفر السواحل الأمريكي، مساء اليوم الخميس رسمياً، العثور على حطام الغواصة “تيتان” التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ووفاة من كانوا على متنها.

بعد 16 شهرًا على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كشف الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن روسيا فقدت أكثر من 4 آلاف دبابة منذ فبراير من العام الماضي.

اشتعلت موجة من الغضب على منصات التواصل بعد تداول مقطع فيديو يظهر إجبار شاب مسلم على ترديد شعار ديني هندوسي في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.