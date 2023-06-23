العالم في أسبوع.. ترقيات بعدة وزارات وحطام “تيتان” ولا لتسييس الحج واختيار خطيب عرفة
تواصل – فريق التحرير:
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا
“أمن الدولة”: تسييس الحج خط أحمر لن نسمح بالوصول إليه (فيديو)
أعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، أن أمن الحج “خط أحمر”، ولن يُسمح بأي تسييس خلال أداء مناسك الحج.
من هو الشيخ يوسف بن سعيد إمام وخطيب يوم عرفة لهذا العام؟
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، إلقاء خطبة يوم عرفه لهذا العام 1444هـ، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًا.
لخدمة الحجيج.. بدء تطبيق تجربة تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة
أعلنت الهيئة العامة للطرق وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والعديد من الجهات ذات العلاقة، أنها بدأت بتنفيذ تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في المشاعر المقدسة.
المملكة تكشف عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030”
كشفت المملكة عن المخطط الرئيس لمعرض “الرياض إكسبو 2030″، وذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 19 يونيو 2023م
شرطة مكة تقبض على المتورطين في فيديو الإساءة لوافد
أعلنت .شرطة مكة المكرمة، القبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي، تنفيذًا لقرار النائب العام بالقبض عليهما.
أمر ملكي عاجل بترقية هؤلاء بعدد من الوزارات والهيئات
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
ولي العهد يرأس وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس.
“جود الإسكان” تطلق حملة “جودك مبرور” .. و3 أهداف رئيسية
أعلنت منصة جود الإسكان عن إطلاق حملتها الخيرية “جودك مبرور” بالتزامن مع بدء العشر الأولى من شهر ذي الحجة.
“نزاهة”: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ.
مبتعث سعودي ينال جائزة جامعة نيويورك لأفضل طبيب متدرب
فاز المبتعث السعودي من جامعة جازان عماد يحيى القاسم بجائزة جامعة ولاية نيويورك الأمريكية لأفضل طبيب متدرب وباحث على المستوى الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية.
تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.
في 17 ساعة.. نجاح فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” بعد عملية جراحية معقدة
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة”.
ثانيًا: دوليًا
وزير الخارجية: العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل ونأمل أن تنعكس إيجابياً على البلدين والمنطقة والعالم
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل، وأنهما بلدان مهمان في المنطقة لما يجمعهما من أواصر الأخوة الإسلامية وحسن الجوار.
مجلس الأمة الكويتي ينتخب أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية
زكى مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى اليوم الثلاثاء النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.
رسمياً.. العثور على حطام الغواصة المفقودة ووفاة طاقمها
أعلن خفر السواحل الأمريكي، مساء اليوم الخميس رسمياً، العثور على حطام الغواصة “تيتان” التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ووفاة من كانوا على متنها.
لهذه الأسباب روسيا تخسر 4000 دبابة في أوكرانيا
بعد 16 شهرًا على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كشف الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن روسيا فقدت أكثر من 4 آلاف دبابة منذ فبراير من العام الماضي.
غضب واسع.. ربط شاب مسلم في شجرة وإجباره على ترديد شعار هندوسي (فيديو)
اشتعلت موجة من الغضب على منصات التواصل بعد تداول مقطع فيديو يظهر إجبار شاب مسلم على ترديد شعار ديني هندوسي في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.