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“اليورو بـ 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“اليورو بـ 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“اليورو بـ 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٧:٣٩:٣٩ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.76

فرنك سويسري 4.18

أسعار العملات أمس 

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.79

فرنك سويسري 4.20

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وخلال الأيام الماضية، صعد الجنيه الإسترليني على نحو طفيف بعد بيانات تضخم بريطانية أفضل من المتوقع.

صعود الاسترليني

وصعد الإسترليني لفترة وجيزة 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2803 دولار قبل أن يستقر عند 1.2765 دولار.

كما ارتفع على نحو طفيف مقابل اليورو والين وسط توقعات من جانب المتعاملين على أن بنك إنكلترا سيرفع الفائدة.

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