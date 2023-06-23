بالأرقام .. “الأوقاف” تساهم في خدمة أكثر من 11 مليون حاج ومعتمر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأوقاف، أنها أسهمت في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.

برامج تعليمية وثقافية وتوعوية

وأوضحت في تقرير لها، أن الخدمات تمت من خلال مساهمتها الفعّالة في تنفيذ عدد من المبادرات المميزة والبرامج التعليمية والثقافية والتوعوية المتعددة، فضلاً عن تطويع التقنية الحديثة واستثمارها لخدمة ضيوف الرحمن.

مبادرات وبرامج

وأضافت أنها قامت الهيئة العامة للأوقاف بتقديم مبادرات إرشادية بمختلف اللغات تسهيلاً لهم لأداء الفريضة والتنقل بين المشاعر المقدسة.

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وتوفير كافة ما يحتاج إليه الحاج من خدمات وتوجيه مستمر عبر مبادرات عديدة لشرح مناسك الحج من الوصول وحتى المغادرة.

مبادرة استطلاع قياس وعي المستفيدين

وأكدت أنها أطلقت مبادرة ” استطلاع قياس وعي المستفيدين” بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة,عن الحج والعمرة وهو مشروع بحثي ودراسة مسحية.

وبينت أن ذلك يأتي لقياس مدى المعرفة والوعي من قبل المستفيدين والجهات ذات العلاقة والخدمات وبرامج التوعية، من خلال:

1 – رصد التساؤلات.

2 – رفع التوصيات والمقترحات المناسبة.

3 – حل ومواجهة ما قد يتعرض إليه ضيوف الرحمن من أزمات.

وساهمت الهيئة في دعم مشروع الأدلة التوعوية لرفع مستوى الوعي للحجاج والزوار بأربعة عشر لغة ، لرفع كفاءة رحلتهم وتعميق تجربتهم الإيمانية والتعبدية.

إحصائيات وأرقام

وأكدت أن إجمالي المستفيدين من برنامج ” إجابة السائلين ” منذ حج 1437هـ وحتى 1443هـ، بلغ 11,852,566 مستفيداً من خلال 19 موقعاً بأحد عشرة لغة.

كما تلقى البرنامج 3,221,100 اتصالاً أُجيب فيه عن 10,438,220 استفساراً، فيما خدم الروبوت التوجيهي 240,787 مستفيداً.

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وأشارت إحصائية حج العام الماضي 1443هـ؛ إلى أن عدد الاستفسارات تجاوز 800,623 بينما تم الرد على 1,419,273 سؤالاً.

فيما وصل عدد الاتصالات إلى 600,194 اتصالاً واستفاد من الروبوت التوجيهي 140,913 حاجاً.

التقديرات المستقبلية

وقدمت الهيئة تقديرات مستقبلية تتمثل في إطلاق مدونة الفتوى، وتعنى بحصر الأسئلة المتكررة وأجوبتها من هيئة كبار العلماء، وتخصيص عدد من المكاتب في مكتبة الحرم المكي للإجابة على السائلين عبر الاتصالات الهاتفية بلغات عدة.

برامج حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية

ونوهت إلى أن برنامج حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، يُعد أحد البرامج التي ساهمت الهيئة العامة للأوقاف في دعمها والذي امتد أثره عبر القارات الخمس.

عدد المستفيدين من حلقات تحفيظ القرآن

ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من حلقات تحفيظ القرآن، وصل 217,326 من 157 دولة،أما فيما يخص برامج المتون العلمية فوصل عدد المستفيدين إلى 53,553 يمثلون 123 دولة من مختلف دول العالم.

تطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين؛ من خلال:

1 – تطبيق أفضل الممارسات وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي.

2 – تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

3 – تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع الوقفي وغير الربحي.