الأيام القادمة.. تحذيرات من “البوارح” مع موجة حارة على مناطق المملكة

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كشف خبراء الطقس والأرصاد أن التوقعات تُشير إلى اشتداد المُرتفع الجوي شبه المداري في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة قادم الأيام.

وأوضح الخبراء أن الكتل الحارة والجافة يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على مُعظم المناطق لتتجاوز معدلاتها المعتادة.

ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأيام القادمة

وحسب “طقس العرب”، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأيام القادمة وبخاصة على شرق ووسط وشمال المملكة.

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ومن المتوقع أن تكون الحرارة في مُستويات أربعينية و تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في مُختلف المناطق.

تكاثر السُحب على المرتفعات

بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على المُرتفعات الجنوبية الغربية.

وتبقى الفرصة مُهيأة بعد الظهر لتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وهطول أمطار مُتفرقة.

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وتكون الحالة على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وجنوب منطقة مكة.

وقد يصحبها حدوث الرعد أحياناً و نشاط في الرياح السطحية.

نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية

فيما يستمر نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية و بخاصة المناطق الساحلية منها، وتؤدي إلى إثارة بعض الأتربة والغبار مع تدني في مدى الرؤية الأفقية.

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كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الغربي من المملكة وتشمل المدينة ومكة، بما فيها المشاعر المقدسة وجدة.