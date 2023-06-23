الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الجوازات” تكشف مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
الأيام القادمة.. تحذيرات من “البوارح” مع موجة حارة على مناطق المملكة
خطر مميت.. لهذا السبب لاتقم أو تسمح بتقبيل طفلك من الفم
في 10 أيام فقط .. تقنية طبيعية تساعد على وقف الصلع ونمو الشعر
“أمن الدولة”: تسييس الحج خط أحمر لن نسمح بالوصول إليه (فيديو)
بالتفاصيل.. ننشر تنظيم وكالة الفضاء السعودية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“الجوازات” تكشف مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

“الجوازات” تكشف مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

“الجوازات” تكشف مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
٠٧:٠٣:٤٨ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، إن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى لعام 1444هـ، ممن لديهم حالات طارئة.

وأضافت المديرية أنها تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر) وبوابة مقيم.

المديرية العامة للخدمات

كما كشفت المديرية العامة للجوازات عن تقديمها خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الفترة 1444/12/7 هـ حتى 1444/12/15هـ في جميع إدارات الجوازات بالمناطق والمحافظات والشعب التالية:

إدارات الجوازات بالمناطق (من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً)

الرياض

من الأحد 1444/12/7هـ حتى الثلاثاء 1444/12/9هـ من الساعة 4 مساءً حتى 9 مساءً

– شعبة الخدمات الإلكترونية بالروشن مول (محافظة الخرج).

– شعبة الجوازات بحي الرمال.

مكة المكرمة 

– شعبة الجوازات بالتحلية مول.

– شعبة الجوازات بالصيرفي مول.

من الأحد 1444/12/7هـ حتى الإثنين 1444/12/8هـ من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً

وأضافت: “الخدمة للحالات الطارئة والتي لا يمكن تنفيذها من الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصتي لأبشر؛ أبشر أعمال، وبوابة مقيم يمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعوق تنفيذ الخدمات إلكترونياً عن طريق خدمة تواصل في منصة (أبشر وبوابة مقيم)”.

ملاحظة : يوم الأربعاء بتاريخ 1444/12/10هـ أول أيام عيد الأضحى المبارك إجازة رسمية

اقرأ أيضًا:

“الجوازات”: قدوم 1.5 مليون حاج من خارج المملكة حتى أمس الأربعاء

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الجوازات السعودية عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك

مواد ذات صلة

المزيد
إزالة عشوائيات جدة.. تسكين 5589 أسرة على حساب الدولة

إزالة عشوائيات جدة.. تسكين 5589 أسرة على حساب الدولة

٠٥:٣٩ م، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠٢٢
قرار عاجل من جامعة الملك سعود باعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الجديد

قرار عاجل من جامعة الملك سعود باعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الجديد

٠٩:٣٩ م، الأحد، ١١ يونيو ٢٠٢٣
«أمانة جدة» توضح حقيقة مقطع ذبح الدجاج في خليص (فيديو)

«أمانة جدة» توضح حقيقة مقطع ذبح الدجاج في خليص (فيديو)

٠٦:٤٤ م، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦
منها البعد عن النطاق السكاني 5 كم.. 10 شروط لتنظيم تربية الثروة الحيوانية

منها البعد عن النطاق السكاني 5 كم.. 10 شروط لتنظيم تربية الثروة الحيوانية

٠٦:٥٦ ص، الأحد، ١٥ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *