22 ألف جولة رقابية استباقية في مكة والمدينة وطرق المشاعر المقدسة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة، أنها نفذت 22,228 جولة رقابية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية إليهما.

التحقق من وفرة السلع والمنتجات

وأوضحت أن الجولات تأتي للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات ومراقبة مستويات أسعارها.

الجولات تنفيذًا للخطة الموسمية لخدمة الحجاج

وأضافت أن الجولات تمت خلال الفترة من 1 إلى 25 من شهر ذي القعدة 1444 هجرية تنفيذًا للخطة الموسمية لخدمة ضيوف الرحمن.

الجولات أسفرت عن ضبط 894 مخالفة

وكشفت أن نتائج الزيارات الميدانية أسفرت عن ضبط 894 مخالفة، تضمنت تحرير 715 مخالفة لمحال تجارية خالفت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

اقرأ أيضًا:

بالقصيم.. ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في جولات رقابية مكثفة

كما أسفرت عن ضبط 92 مخالفة لأنشطة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى 71 مخالفة مراكز إطارات السيارات، و 16 مخالفة محطات الوقود.

مراقبة 12,955 منشأة تجارية

يذكر أن جولات”التجارة” المستمرة تشمل مراقبة 12,955 منشأة تجارية, حيث تتولى الوزارة ضمن اختصاصاتها الرقابة على المنشآت التجارية في مكة والمدينة ومراكز الخدمات في الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.