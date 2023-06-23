في 10 أيام فقط .. تقنية طبيعية تساعد على وقف الصلع ونمو الشعر

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في اختراق كبير لمحاربة الصلع، توصل الخبراء إلى علاج جديد لوقف تساقط الشعر.

واكتشف العلماء في جامعة نورث وسترن تقنية طبيعية تساعد على مكافحة الصلع، وخصوصًا الأفراد الذين يعانون من تقدم السن، حيث تتصلب بصيلات شعرهم، مما يعيق نمو الشعر.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها دورية “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة”، فإنه يمكن المساعدة على نمو الشعر ووقف الصلع عن طريق تليين بصيلات الشعر، من خلال زيادة إنتاج الحمض النووي الريبي، (miR-205) – جسيم معروف بتخفيف صلابة الخلايا.

وخلال التجربة التي أجراها العلماء على الفئران، تم التلاعب جينيًا بالخلايا الجذعية لزيادة إنتاج الحمض النووي الريبي، مما يعزز نمو الشعر لدى الفئران الصغيرة وكبيرة السن، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

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نمو الشعر في 10 أيام

وقال روي يي، المؤلف الرئيسي للدراسة، والبروفيسور في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فاينبيرج في إلينوي، لموقع “SciTechDaily):

“لقد بدأت في نمو الشعر في غضون 10 أيام. هذه ليست خلايا جذعية جديدة يتم إنتاجها. نحن نحفز الجذع الحالي خلايا لتنمية الشعر”.

وأوضح أن التلاعب بميكانيكا الخلايا يمكن أن يحفز نمو الشعر، وأشار إلى أنه إذا نجحت الاختبارات مجددًا على الفئران، فسوف يتم تصميم تجارب مماثلة لتطبيقها على البشر.

واستخدمت الدراسة الرائدة، أدوات الفحص المجهري عالية التقنية مثل القوة الذرية لقياس صلابة الخلية، والفوتون المجهري لمراقبة سلوك الخلايا في الفئران.

وفيما يأمل الخبراء في تحقيق نتائج مماثلة عند إجراء التجارب على البشر، إلا أنهم أبدوا حذرهم إزاء إمكانية ذلك رافضين الإفراط في التفاؤل.

وقال الدكتور كين ويليامز جونيور، مؤسس عيادة متخصصة في استعادة وجراحة الشعر بولاية كاليفورنيا الأمريكية: “التحدي هو أن نموذج الفأر لايترجم دائمًا إلى نفس الملاحظات البشرية.

وتابع: “أريد أن أخفف من أي توقعات عالية بشأن هذه النتائج. إنه أيضًا وقت مبكر لتحديد فعالية أو الاستفادة من هذه الدراسات. ونأمل أن يكون (هناك) المزيد من الأبحاث ذات قيمة عند تطبيقها على البشر”.

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