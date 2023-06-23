خطر مميت.. لهذا السبب لاتقم أو تسمح بتقبيل طفلك من الفم

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جرت العادة على تقبيل المولود من قبل الأهل والأقارب فرحًا بقدومه، لكن ما لايعرفه البعض أن ذلك قد يشكل خطرًا على حياته، وبخاصة إذا كان التقبيل من الفم.

وحذر خبراء في “تيني هيرتس إديوكيشن” لتعليم الإسعافات الأولية بأستراليا، من أن مجرد قبلة على الشفاه يمكن أن تؤدي إلى نوبات، ومشاكل خطيرة في التنفس وحتى الموت.

لهذا السبب قالت نيكي جوركوتز، التي تدير الموقع، إنها “حزينة” عندما وجدت سبع قروح برد على شفتها العليا بعد ستة أيام فقط من الولادة.

فقد كانت تحمل فيروس الهربس الذي يمكن أن يسبب تقرحات البرد وتقرحات الأعضاء التناسلية عند البالغين.

وأوضحت نيكي، وققًا لصحيفة “ذا صن”، أن سبب تعرض الأطفال لمثل هذا الخطر الكبير هو أن نظام المناعة لديهم لم يتم تطويره بشكل كامل.

ويمكن أن يؤدي هربس حديثي الولادة، إلى الوفاة إذا انتشر الفيروس إلى أعضاء الطفل. فيما “يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الطفل من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب، خاصة أثناء تفشي المرض”، وفق تحذيرها.

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نصائح لتقليل مخاطر إصابة طفلك الصغير

وتقترح نيكي اتخاذ الاحتياطات لتقليل مخاطر إصابة طفلك الصغير بالفيروس.

-لا تقبلي طفلك على وجهه.

-لا تقبلي يديه.

-قومي بتغطية القرحة الباردة عندما تكونين على اتصال وثيق بطفلك (كمامة الوجه)

-استخدم معقم اليدين جيدًا قبل حمل طفلك حديث الولادة.

-استخدم معقم اليدين جيدًا قبل لمس الأشياء، مثل الدمى أو الزجاجات.

-حافظي على المنطقة المحيطة بالقرحة رطبة عن طريق وضع الثلج واستخدام مرطب الشفاه.

-لا تلمسي قرحة البرد بيديك.

-توخى الحذر عند الرضاعة الطبيعية – قد يمرر الحليب الأجسام المضادة.

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قواعد التعامل مع الأطفال الرضع

كما حثت نيكي، الآباء والأمهات الجدد على تحذير الزوار، بما فيهم الأصدقاء المقربون والعائلة، من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

وفي مقطع فيديو سابق، نشرت قائمة خاصة بقواعد التعامل مع الأطفال حديثي الولادة، وتشمل:

-ممنوع تقبيل الطفل.

-إذا كنت مريضًا، ابق بعيدًا.

-من فضلك لا تظهر دون سابق إنذار.

-اغسل يديك قبل حمل الطفل.

-أعد الطفل عندما يبكي.

-لا تنشر صورًا لها على الإنترنت دون أن تطلب ذلك.

-اطلب من الوالدين الموافقة قبل تغيير حفاضهم.

-لا تضع العطور أو الروائح النفاذة.

-لا يوجد حقنة للسعال الديكي، ولا زيارة حتى يبلغ الطفل ستة أسابيع من العمر.

-لا آراء، فقط دعم

وقالت الخبيرة: “قد يكون من الصعب إجراء هذه المحادثات بمجرد وصول الطفل، لذا فإن إرسالها من قبل أمر مهم للغاية”.