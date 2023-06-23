خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم شكوى للديوان الملكي عن أي تقصير في الخدمات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الجمعة، خطوات لتقديم شكوى للديوان الملكي عن أي تقصير في الخدمات.

وأوضح الديوان الملكي، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المواطنين من رفع شكوى للمقام السامي عن أي تقصير في الخدمات من أي جهة كانت، والنظر فيما يعود بالنفع على المواطنين كافة، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – سجل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

2 – املأ نموذج الشكوى.

3 – أرسل الشكوى.

4 – تابع حالة الشكوى.

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المتطلبات

– التسجيل في بوابة النفاذ الوطني الموحد.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004000000 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم.

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