“أمن الدولة”: تسييس الحج خط أحمر لن نسمح بالوصول إليه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، أن أمن الحج “خط أحمر”، ولن يُسمح بأي تسييس خلال أداء مناسك الحج.

وأضاف في مؤتمر صحفي لاستعراض آخر الاستعدادات الأمنية لتأمين موسم الحج: “نتعامل مع الحجاج كضيوف الرحمن على مستوى واحدمواطنين، مقيمين، وافدين من الخارج..”.

مؤكدًا “هؤلاء هم ضيوف الرحمن، ونحن نتعامل معهم ونحملهم على أكف الراحة”.

غير أنه استدرك محذرًا: “لكن إذا ما تيقن أو توافرات أي معلومات عمن يريد الإخلال بالحج، فقطاعات أمن الدولة له بالمرصاد..

مشددًا: “لن نرضى بالوصول إليه، بل قبل الوصول إليه”.

فيديو | رسالة أمن الدولة لكل من يسيس أو يخل بالحج: أمن الحج خط أحمر..

لن نرضى بالوصول إليه, بل قبل الوصول إليه #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/eT94IImhpo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

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انتشار القوات الخاصة في مكة والمدينة

وأعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، أن “القوات الخاصة تتواجد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

إضافة الى أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة مدربة هدفها الأساس للمحافظة على أمن الحج وأمن ضيوف الرحمن”.

وحث اللواء ركن العمري، الحجاج على التعاون وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها أو الانتظار أو عكس السير، لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.

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أكثر من مليوني حاج

وتتوقع المملكة استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج الجاري.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي، 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفًا وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان العام 2020 قدشهد موسما استثنائيًا، إذ اقتصر عدد الحجاج فيه على نحو 10 آلاف، ومن داخل المملكة فقط.

فيديو | قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري: القوات جاهزة لبدء أعمالها في موسم حج هذا العام#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/H6D5TppCCF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

فيديو | قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري: يجب على الحجاج التعاون وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة

#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/V5SIJHcW7L — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023