رئيس “سدايا”: تسخير منظومة الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الحجاج

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قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إن”سدايا” سخرت جهودها التقنية المتقدمة لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج عام 1444هـ

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين. – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير كل ما يُعينهم على أداء حجهم.

مشروعات متكاملة

وأشار إلى أنه جرى خلال هذا الحج تنفيذ مشروعات متكاملة مع عدد من الجهات الحكومية.

وذلك لتيسير رحلة الحجاج الذين جاؤوا من كل فج عميق ليتفرغوا لأداء نسك الحج بكل يسر وروحانية ويعودوا إلى أوطانهم سالمين مطمئنين.

وأضاف: “إن هذه الجهود التي تبذلها “سدايا” تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي –حفظه الله.

مضيفًا أن ولي العهد يؤكد على أهمية توفير كل الوسائل التي تعين على الاستفادة من التقنيات المتقدمة”.

جهود سدايا

وتابع: كما تقوم بها “سدايا” بدعم سموه لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

أضاف أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من مهام “سدايا” كمرجع وطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، من تنظيم وتطوير وتعامل.

مؤكدًا أن ذلك يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأفاد أنه في كل عام تكثف “سدايا” جهودها في الحج في سبيل تحقيق التمكين الرقمي للجهات الحكومية العاملة في الحج.

وتوفير الدعم التقني المتقدم لها لمساعدتها في تنفيذ مهامها.

وقال إن ذلك يبدأ من إجراءات سفر الحجاج من مختلف دول العالم إلى المملكة عبر مبادرة طريق مكة ومروراً بالخدمات المقدمة لهم.

مركز المعلومات الوطني

وأشار إلى أن “سدايا” عملت من خلال مركز المعلومات الوطني على التجهيز التقني والدعم الفني لـ 15 منفذاً في المملكة.

إضافة إلى مواقع الفرز ومراكز الضبط الأمني من خلال توفير الأنظمة والخدمات والمنتجات التقنية ورفع مستوى التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

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