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قائد قوات طوارئ أمن الدولة: هذه هي الممنوعات الخمسة على الحجاج (فيديو)
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قائد قوات طوارئ أمن الدولة: هذه هي الممنوعات الخمسة على الحجاج (فيديو)

قائد قوات طوارئ أمن الدولة: هذه هي الممنوعات الخمسة على الحجاج (فيديو)

قائد قوات طوارئ أمن الدولة: هذه هي الممنوعات الخمسة على الحجاج (فيديو)
٠٥:١٤:٠٢ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، جاهزية القوات لبدء أعمالها في موسم حج هذا العام 1444 هـ.

وأضاف في مؤتمر صحفي لاستعراض آخر الاستعدادات الأمنية لتأمين موسم الحج: “القوات الخاصة تتواجد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة مدربة هدفها الأساس المحافظة على أمن الحج وأمن ضيوف الرحمن”.

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على الحجاج التعاون معنا

وحث اللواء ركن العمري، الحجاج على التعاون في:

-عدم اصطحاب الأمتعة.

-عدم افتراش الطرق.

-منع الجلوس بالطرق.

-منع الانتظار بالطرق.

-عدم السير عكس الاتجاه.

وأشار إلى أن الالتزام بذلك يساعد على أداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.

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أكثر من مليوني حاج 

وتتوقع المملكة استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج الجاري.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي، 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفًا وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان العام 2020  قدشهد موسمًا استثنائيًا، إذ اقتصر عدد الحجاج فيه على نحو 10 آلاف، ومن داخل المملكة فقط.

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