قائد قوات طوارئ أمن الدولة: هذه هي الممنوعات الخمسة على الحجاج (فيديو)

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أعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، جاهزية القوات لبدء أعمالها في موسم حج هذا العام 1444 هـ.

وأضاف في مؤتمر صحفي لاستعراض آخر الاستعدادات الأمنية لتأمين موسم الحج: “القوات الخاصة تتواجد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة مدربة هدفها الأساس المحافظة على أمن الحج وأمن ضيوف الرحمن”.

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فيديو | قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري: القوات جاهزة لبدء أعمالها في موسم حج هذا العام#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/H6D5TppCCF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

على الحجاج التعاون معنا

وحث اللواء ركن العمري، الحجاج على التعاون في:

-عدم اصطحاب الأمتعة.

-عدم افتراش الطرق.

-منع الجلوس بالطرق.

-منع الانتظار بالطرق.

-عدم السير عكس الاتجاه.

وأشار إلى أن الالتزام بذلك يساعد على أداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.

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فيديو | قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري: يجب على الحجاج التعاون وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة

#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/V5SIJHcW7L — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

أكثر من مليوني حاج

وتتوقع المملكة استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج الجاري.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي، 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفًا وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان العام 2020 قدشهد موسمًا استثنائيًا، إذ اقتصر عدد الحجاج فيه على نحو 10 آلاف، ومن داخل المملكة فقط.