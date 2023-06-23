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في “القصيم وجازان”.. تفاصيل إحباط محاولتي تهريب مخدرات
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في “القصيم وجازان”.. تفاصيل إحباط محاولتي تهريب مخدرات

في “القصيم وجازان”.. تفاصيل إحباط محاولتي تهريب مخدرات

في “القصيم وجازان”.. تفاصيل إحباط محاولتي تهريب مخدرات
٠٥:٠٥:٤٨ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة الأسياح بمنطقـة القصيـم القبض علـى 4 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنه جـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

إحباط محاولة تهريب أخرى

في الوقت نفسه، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طرق الإبلاغ والتواصل 

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما خصصت رقمًا لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
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