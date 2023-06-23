رئيس اللجنة الأمنية بالحج: ضبط 5 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية في الحج، محمد البسامي، أنه تم ضبط 9 من ناقلي الحجاج غير النظاميين.

وأضاف: سيُطبَّق الحد الأعلى من العقوبة عليهم إذا ما ثبت أن المخالفة ليست الأولى من نوعها.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن عقوبة من يتم ضبطه خلال نقله أشخاصًا دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتشمل العقوبات غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، مع تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والإبعاد عن المملكة إن كان مقيمًا فيها.

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مخالفو أنظمة الإقامة في مكة

كما أعلن مدير الأمن العام عن ضبط 5 آلاف و868 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأنظمة الحدود في مكة المكرمة يخططون لأداء شعيرة الحج هذا العام 1444 هـ.

وتوقع المملكة استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج الجاري.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي، 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة..

وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفًا وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان العام 2020 قدشهد موسمًا استثنائيًا، إذ اقتصر عدد الحجاج فيه على نحو 10 آلاف، ومن داخل المملكة فقط.

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