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45 في مزدلفة.. درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة
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45 في مزدلفة.. درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة

45 في مزدلفة.. درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة

45 في مزدلفة.. درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة
٠٤:٥٣:٣٠ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في عرفات ومزدلفة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في عرفات ومزدفة، و44 في مكة المكرمة ومنى، و43 في المدينة.

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درجات الحرارة الصغرى على المشاعر المقدسة

سجلت مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة، 31 درجة مئوية، وفي منى 30 درجة، وأقلها المدينة 29 درجة.

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أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح متربة على 3 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، وحائل.

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