توضيح مهم من “هيئة الطرق” بشأن التحويلات المرورية على طريق الجبيل الدمام

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء أعمال التحويلة المرورية لاستكمال أعمال التوسعة على طريق الجبيل الدمام السريع فوق جسر الأوجام باتجاه الشمال.

وقالت هيئة الطرق في بيان على صفحتها الرسمية بـ “تويتر”: ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 23/ 06 / 2023 م ، ولمدة شهر.

في وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للطرق عن تنفيذ العديد من الأعمال لاستقبال ضيوف الرحمن.

9 إجازات في قطاع الطرق

وقالت في إنفوجراف: “نفذنا العديد من أعمال الصيانة والسلامة على شبكة الطرق.. ومنها طريق القصيم/ المدينة المنورة السريع”.

1- إجمالي الطرق 430 كم.

2- إصلاح الطبقة الأسفلتية 158 كم.

3- تنفيذ دهانات الطرق 165 كم.

4- تنفيذ حواجز خرسانية 25 ألف متر طولي.

5- تنفيذ حواجز معدنية 16 ألف متر طولي.

6- إصلاح فواصل التمدد 600 متر طولي.

7- إنارة الطرق بالطاقة الشمسية أو العادية 16 كم.

8- إصلاح التقاطعات 18 تقاطع.

9- عدد النقاط السوداء التي تم معالجتها.

شبكة الطرق

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن جاهزية شبكة الطرق كافة لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة التي تضمن جاهزية شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

وعملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية وعلى مدار الأشهر الماضية على مسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر من 11 منفذًا حدوديًا.

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